Генштаб ЗСУ: росія з кожним місяцем збільшує кількість дронів, якими атакує Україну

росія з кожним місяцем збільшує кількість ударних дронів для атак по Україні. У серпні-жовтні було застосовано 4300 "шахедів" та безпілотників інших типів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За цей час ППО вдалось збити 3063 безпілотники, що складає 71%. Зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини - 1052 (24%). Прямі влучання ворожих дронів склали 5%.
Жовтень став рекордним по запуску ворогом дронів:
Зазначається, що за попередні три місяця (травень-липень) Україну атакували 1133 ударних безпілотники: збито - 1055 (94%), локаційно втрачено - 10.
"Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "«Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "«Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно", - повідомили у Генштабі.
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