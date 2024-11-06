Генштаб ЗСУ: росія з кожним місяцем збільшує кількість дронів, якими атакує Україну

росія з кожним місяцем збільшує кількість ударних дронів для атак по Україні. У серпні-жовтні було застосовано 4300 "шахедів" та безпілотників інших типів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За цей час ППО вдалось збити 3063 безпілотники, що складає 71%. Зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини - 1052 (24%). Прямі влучання ворожих дронів склали 5%.

Жовтень став рекордним по запуску ворогом дронів:

серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;

вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;

жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

Зазначається, що за попередні три місяця (травень-липень) Україну атакували 1133 ударних безпілотники: збито - 1055 (94%), локаційно втрачено - 10.

"Таким чином, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу "«Shahed" та безпілотників інших типів, що імітують справжні "«Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно", - повідомили у Генштабі.