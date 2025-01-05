Укрзалізниця почала модернізувати тепловози ТЕП70 на власному заводі

АТ “Укрзалізниця” почало модернізувати тепловози серії ТЕП70 на власних потужностях.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
“Фактично кожен ворожий обстріл енергетичної інфраструктури змушує залізничників виводити на колії десятки тепловозів для підміни електровозів. Швидко придбати цей рухомий склад наразі неможливо, тому Укрзалізниця поступово відновлює парк, який ще підлягає ремонту”, - пояснили в компанії.
Зазначається, що перший тепловоз цієї серії було відремонтовано наприкінці минулого року, на це знадобилося більш як чотири місяці.
У ході модернізації залізничники виготовили запчастини, яких не було на ринку. Зокрема, було відремонтовано візок тепловоза та гальмівну важільну передачу, компресор, тяговий електродвигун, центральну повітряну систему тощо.
Окрім того, для капремонту тепловоза було виготовлено глушник дизеля тепловоза, тяги гальмівної передачі, спеціалізовані ключі для розбирання вузлів та агрегатів тощо. Особливу увагу приділили зручностям для машиністів.
В Укрзалізниці додали, що раніше цей рухомий склад ремонтувався на приватному підприємстві.
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