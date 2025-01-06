Зеленський: У російських дронах виявили 8755 компонентів іноземного виробництва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 103 шахедах, якими 5 січня була атакована Україна з боку рф, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.
Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.
«Протягом ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. Всього впродовж цього тижня росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу», - зазначив президент України.
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