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Зеленський: У російських дронах виявили 8755 компонентів іноземного виробництва

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 103 шахедах, якими 5 січня була атакована Україна з боку рф, виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України у соцмережі.

«Протягом ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. Всього впродовж цього тижня росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу», - зазначив президент України.

Зеленський
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