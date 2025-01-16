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Зеленський: Найсильніша підтримка української армії - виділити $250 млрд із заморожених російських активів

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Найсильнішою підтримкою для української армії було б виділити $250 млрд із заморожених російських активів, ці кошти Україна спрямувала б на вітчизняне виробництво, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в межах виконання рішення G7 Україні було виділено $50 млрд доходів від заморожених російських активів, із них $20 млрд забезпечують США, $18 млрд - Європейський Союз та інші партнери. Однак підтримка України "розмазана" в часі, тому необхідно ухвалити прагматичні рішення.

"Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України - це НАТО. А найсильніша підтримка української армії - виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів зброї, яких в Україні немає", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

За словами глави Української держави, це приведе до посилення України.

Зеленський
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