Зеленський: Найсильніша підтримка української армії - виділити $250 млрд із заморожених російських активів

Найсильнішою підтримкою для української армії було б виділити $250 млрд із заморожених російських активів, ці кошти Україна спрямувала б на вітчизняне виробництво, заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що в межах виконання рішення G7 Україні було виділено $50 млрд доходів від заморожених російських активів, із них $20 млрд забезпечують США, $18 млрд - Європейський Союз та інші партнери. Однак підтримка України "розмазана" в часі, тому необхідно ухвалити прагматичні рішення.
"Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України - це НАТО. А найсильніша підтримка української армії - виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів зброї, яких в Україні немає", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.
За словами глави Української держави, це приведе до посилення України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023