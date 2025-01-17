Зеленський: Україна обговорює з партнерами французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів

Україна обговорює з партнерами «французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів», заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів в Києві з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Україні потрібні серйозні та реальні гарантії безпеки. Сьогодні ми обговорюємо французьку ініціативу щодо миротворчих контингентів… Сьогодні ми проговорюємо деякі деталі ще зараз. Обговорюємо це з тими країнами, які або хочуть це робити, або спроможні це робити», — заявив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що від результатів таких переговорів буде залежати формат гарантій безпеки для України.

«Але це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України та українців. Тільки сегмент. У будь-якому випадку ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без Сполучених Штатів. Тому і про деталі я вам сказав, що треба говорити», — наголосив він.

Президент запевнив, що цей формат гарантій безпеки разом зі Сполученими Штатами буде обговорюватися з новою Адміністрацією.

«Це все попереду. Тільки після цього ми будемо розуміти конструкцію», — сказав він.

Водночас президент закликав не забувати про вклад самої України у протистоянні агресору.

За його словами, лише за 2024 рік на велику війну було витрачено близько 100 млрд доларів.

«З яких 40 мільярдів – це вклад України. 35 - від Сполучених Штатів та Європа – 25.Ось приблизно вклад кожного з нас», — сказав президент.