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Зеленський: Україна готує перемовини з партнерами з Європи та США

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Україна готує перемовини з партнерами з Європи та США. Вони стануть черговим проявом сильних рішень у питанні миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього звернення.

"Сьогодні провів нараду з міжнародниками - з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки", - розповів він.

На думку президента, такий формат важливий та необхідний.

"Нам уусім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!" - зазначив він.

Зеленський
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