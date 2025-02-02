Зеленський: Без гарантій безпеки будь-яка угода з кремлем стане передвісником майбутньої агресії з боку рф

Без гарантій безпеки з боку країн-союзників України будь-яка угода з кремлем стане тільки передвісником майбутньої агресії з боку рф. Найкращим способом унеможливити російський напад у майбутньому стане членство України в НАТО.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.
На думку Зеленського, повноцінне членство України в НАТО, проти чого так активно виступає рф, є "найдешевшим" варіантом для союзників Києва.
Також український президент вважає, що це також посилить його американського колегу Дональда Трампа геополітично.
"Я справді вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, це буде "сигналом", що саме США, а не росія, вирішуватимуть "кому бути в НАТО, а кому ні".
Крім того, зазначив Зеленський, 800-тисячна українська армія стане "бонусом" для Північноатлантичного альянсу, особливо якщо Трамп захоче повернути додому війська США, які дислокуються за кордоном.
Також президент України зауважив, що інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.
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