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Зеленський: Міжнародні партнери підтримують Україну, однак так і не змогли дати рішучу відсіч путіну

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Протягом трьох років війни міжнародні партнери підтримували Україну, однак так і не змогли дати рішучу відсіч російському диктатору володимиру путіну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю британському мовнику ITV News.

За словами президента, без міжнародної допомоги Україні було б надзвичайно складно вистояти у війні, і він особисто докладав максимум зусиль для підтримки контактів з партнерами.

«Ми не втратили підтримку світу за ці три роки. Мені дуже сильно допомагали. Я завжди тримав ці контакти з країнами, боровся за увагу до України, робив усе можливе. Але без них було б дуже складно, а можливо, й неможливо. Тому я вдячний головним партнерам, які зробили багато для українців», – наголосив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що попри всі зусилля, світ так і не зміг зупинити Путіна протягом трьох років повномасштабної війни.

«Зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас – зміг. Але реально поставити його на місце, дати йому по руках – ні. І це мене дивує. Це не питання неспроможності, це питання небажання», – заявив Зеленський.

Президент також зауважив, що головним для України є встановлення миру, а не символічні перемоги.

«Для багатьох людей мир – це вже перемога України. Перемога над смертю, перемога життя – ми вижили. А гучна перемога, паради – це не головне. Нам би війну закінчити, жити, розвивати країну. І зрозуміти, як потім інтегрувати всі ці території, всіх людей, розділених війною. Усе це повернеться в Україну», – додав Зеленський.

Зеленський
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