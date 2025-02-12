Зеленський: Ми не збираємося скаржитися на те, що США припинили фінансування USAID

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням уряду США припинити фінансування USAID заявив, що Україна знайде вихід із ситуації.

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian, передає Укрінформ.

«Ми не збираємося скаржитися на те, що деякі програми заморожені, тому що найважливіше для нас - це військова допомога, і вона збережена, за що я вдячний... Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід з цієї ситуації», - сказав глава держави.