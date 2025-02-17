Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні проти росії

Від початку повномасштабної війни загинуло понад 46 тисяч українських військових.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.
За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни з росією загинуло понад 46 тисяч українських військових та ще 380 тисяч було поранено. Він також додав, що десятки тисяч військових зникли безвісти або ж можуть перебувати в полоні.
росія ж втратила на фронті приблизно 350 тисяч окупантів, 50-70 тисяч зникли безвісти, і понад 600 тисяч російських солдатів отримали поранення.
Зеленський також повідомив, що десятки тисяч цивільних могли загинути внаслідок російської агресії, однак точну цифру невідома, адже значна частина території наразі окупована.
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