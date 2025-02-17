Білий дім висловив невдоволення щодо відмови України надати доступ США до рідкісноземельних корисних копалин

Президент Володимир Зеленський вирішив не погоджувати запропоновану угоду про доступ США до рідкісноземельних корисних копалин в Україні, оскільки вона не передбачала жодних суттєвих гарантій безпеки натомість.

Білий дім висловив невдоволення цим рішенням, назвавши його недалекоглядним, пише AР.

За словами одного з чинних і одного з колишніх українських високопосадовців, пропозиція Вашингтона не містила конкретних зобов’язань щодо оборонної підтримки України.

«Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова захистити нас, наші інтереси», – заявив Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Речник Ради національної безпеки США Брайан Г’юз висловив незгоду з рішенням українського лідера, наголосивши, що Україна втратила вигідну можливість співпраці, яку запропонувала адміністрація Дональда Трампа.

Г’юз зазначив, що домовленість дала б змогу американським платникам податків повернути інвестовані в Україну кошти та водночас посприяла б зростанню української економіки.

За його словами, Вашингтон вважає, що поглиблення економічних зв’язків зі США є найкращою гарантією безпеки та запорукою довготривалого миру.

«США розуміють це, росія розуміє це, і українці також повинні це усвідомити», – заявив Г’юз.