Зеленський: Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розробки безпекових гарантій разом з США

Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з США. Принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.

«Туреччина завжди принципова в питаннях щодо суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, і ми вважаємо, що це має глобальне значення. Сьогодні ми обговорили кілька дуже важливих речей. Перше, звісно, дуже детально всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення цієї війни, росії проти України», - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна, Європа, Туреччина, Британія мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою.

«Ми обмінялися поглядами з Ердоганом, ми обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний, що для України та нашого регіону та для Європи принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки агресії рф. Україна, Європа у широкому сенсі, а це і ЄС, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Щоб війна закінчилася надійним та тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок», - наголосив Зеленський.