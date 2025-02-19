Питання в тому, які країни готові на це: Зеленський прокоментував ідею військового контингенту в Україні

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею військового контингенту, заявив, що питання в тому, які країни готові на це. Про це він сказав під час візиту до Туреччини журналістам, передає кореспондент УНН.
«Президент Макрон проінформував мене, що він хоче зробити низку зустрічей і в кінці цих зустрічей він вийде до мене з тими чи іншими пропозиціями. Безумовно, ідеться про частину гарантій безпеки. Ту частину, яку можуть дати європейські лідери Україні. Це фінанси передусім, підтримка нашого бюджету, це гроші та зброя на підтримку нашої армії, це позитивне або негативне рішення щодо розміщення контингенту в Україні, їх контингенту. Але там позитивне ми бачимо рішення, питання в тому, які країни готові на це», - сказав Зеленський в Анкарі.
Президент зазначив, що в кінці всіх цих зустрічей Макрон скаже йому, як вони це бачать.
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