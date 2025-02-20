кремль запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. Про це повідомляє The Mosсow Times.
«росія вважає, що американські нафтові компанії можуть повернутися в країну, а крім того, зацікавлені у спільних зі США проєктах в Арктиці», – заявив перед початком переговорів у Саудівській Аравії глава російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв.
За словами дмитрієва, одного з трьох делегатів, обраних диктатором володимиром путіним для зустрічі з американцями в Ер-Ріяді, у москві вважають «важливим відновлення економічного співробітництва зі США».
У великих нафтових компаній зі Штатів у росії був нібито «дуже успішний бізнес», сказав дмитрієв: «Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм росія?» За його словами, американські компанії нібито втратили $300 млрд від санкцій проти росії.
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