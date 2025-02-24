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Зеленський: Мир з росією неможливий без гарантій безпеки

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Мир з росією неможливий без гарантій безпеки для України, включаючи членство в ЄС і фінансування армії. Наразі необхідні практичні кроки та забезпечення припинення вогню.

Про це глава держави заявив український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.

Під час пресконференції журналіст запитав президента України про те, що таке справедливий мир і хто які території контролюватиме в майбутньому. Він також зазначив, що цього року Україна не отримає кордони 1991 року і поцікавився, що тоді означає справедливий мир.

Зеленський пояснив, що на сьогодні головним завданням є змусити російського диктатора володимира путіна припинити гарячу фазу війни, але зауважив, що це буде довгий і складний процес.

"Гарантії безпеки - теоретично це одна історія, а практично, якщо ми кажемо про економічні гарантії безпеки - це членство в ЄС для нас. Раз. Друге - це фінансування української армії не менше 800 тисяч, якщо нас поки немає в НАТО", - підкреслив глава України.

Водночас Зеленський зауважив, що Київ розуміє, що зараз США і кілька європейських країн проти.

"Ми розуміємо, що НАТО поки немає, але буде на столі", - зауважив він.

Говорячи про припинення вогню, Зеленський підкреслив необхідність надання реальних гарантій безпеки та верифікації процесу.

"Коли у тебе дуже активні дії на кордоні 1000 км, хто це буде верифікувати. Пам'ятаєте, після Мінська там були постріли, і то ніхто його не міг контролювати, були загиблі та поранені. Це складне питання, тому я зараз відповісти на все не зможу. Потрібні практичні кроки". - сказав український лідер.

Президент завершив, зазначивши, що важливо мати чітке розуміння, які гарантії безпеки можуть надати США та Європа.

"Треба розуміння, які гарантії безпеки нам можуть дати США, і які гарантії нам може дати Європа. Це крок №1", - підсумував він.

Зеленський
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