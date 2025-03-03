Зеленський прокоментував зустріч з главою уряду Італії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з главою уряду Італії Джорджею Мелоні план дій щодо завершення війни в Україні справедливим миром.

Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

«Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром. Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США», - написав Зеленський.

Він заявив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки, і висловив подяку Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.