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Зеленський: Від початку вторгнення у 2014 році росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню

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Президент Володимир Зеленський пояснив, чому просто припинення вогню неможливо. росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців. Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог, нагадав український президент.

Під час спілкування з пресою він наголосив, що через цей попередній досвід довіряти росіянам неможливо, і що просто припинення вогню, без гарантій, мир зовсім не означатиме. Тому треба чітко визначити, хто буде контролювати дотримання росіянами взятих зобов'язань.

"25 разів, починаючи з першої окупації 2014 року Криму і частини Сходу, 25 разів офіційно, і це коли офіційно домовлялись, що буде припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Говорячи про те, чи допустять росіяни розміщення західного контингенту в Україні, президент сказав, що росія не має сили і відповідної економіки, аби забезпечити всі свої землі. Тому тим більше неясно, для чого їм земля ще й українська. Екзистенційно, вважає він, ця війна – це питання не про землі, а про "руський мір", розповсюдження російської присутності там, де раніше був радянський союз. Тому росії непотрібна сильна Україна, а потрібна республіка, як білорусь: юридично незалежна країна, а фактично – частина росії, де вона має тотальний контроль.

Україна – кістка поперек горла росії, додав Зеленський. Вона велика і територіально, і за кількістю населення. Якщо Україна не вистоїть, то всі країни, зокрема Євросоюзу, які були під радянським впливом, теж падуть. Тому треба не знімати санкції з росії, а максимально посилити їх, щоб російська економіка, яка вже і так у складній ситуації, була підірвана ще більше. Треба обрізати всі стосунки, де він обходить санкції. Запропонувати країнам, які допомагають росії ухилятися від санкцій, інші варіанти, щоб їм було нецікаво співпрацювати з росією.

"Яким чином він може заборонити партнерам розташовувати контингент?" – запитав Зеленський.

Зеленський
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