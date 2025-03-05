Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін висловив припущення, що США можуть спробувати усунути президента України Володимира Зеленського.

Про це він заявив в ефірі Radio NV.

Левін зазначив, що в історії США часто вдавалися до спроб ліквідації або усунення лідерів інших країн, приводячи приклад численних невдалих спроб усунути кубинського лідера Фіделя Кастро.

Він наголосив, що подібна практика є типовою для США, хоча в випадку Кастро це не вдалося через сильну охорону та тоталітарний режим на Кубі.

"Це їхній стиль, який вони застосовували неодноразово, і, можливо, така ситуація може виникнути і з Зеленським", - додав Левін.

Він також зазначив, що США не раз змінювали режими в Латинській Америці та на Близькому Сході, впливаючи на місцеві уряди та усуваючи від влади тих, кого раніше вважали важливими партнерами. Левін підкреслив, що це типова практика для США, коли мова йде про їхню політичну та геополітичну вигоду.

Експерт також звернув увагу на нещодавні заяви американських політиків, зокрема спікера Палати представників Майка Джонсона, який стверджував, що у Зеленського немає вибору.

Левін зауважив, що в контексті політичної ситуації в Україні, де вибори відбудуться лише після завершення війни, таке твердження виглядає неоднозначно. Він підкреслив, що американці вже планують іншу людину, яка може очолити країну, чого не варто недооцінювати.