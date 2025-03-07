Зеленський: Україна та США відновили роботу - наступного тижня очікується змістовна зустріч

Команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу. Наступного тижня очікується змістовна зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського на засіданні Євроради.

"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - повідомив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру з найпершої секунди війни.