Зеленський: Україна пропонує два кроки для миру та закликає Єврораду підтримати їх

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує два кроки для миру та закликав учасників засідання Євроради підтримати їх. Мова йде про види тиші та звільнення полонених, передає УНН.

«Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, – це росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому – підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру», - сказав Зеленський на засіданні Євроради.

Президент розповів, які Україна зараз бачить кроки для миру.

«Усі мають упевнитися, що росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим – перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі», - розповів Зеленський.

Наступний крок за його словами, це базова довіра до обставин, у яких проходять переговори.

«Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри», - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що це має ґрунтуватися на розумінні того, що будь-яке перемир’я і будь-яка форма заходів зі зміцнення довіри може бути лише прологом до повного та справедливого врегулювання, до всеосяжної угоди про гарантії безпеки та припинення війни.

«Чи здатна росія відмовитися від війни – ось питання, на яке мають дати відповідь будь-які переговори. І будьте впевнені, що Україна поділиться всіма деталями мирних планів і переговорного процесу з усією Європою, кожна європейська нація, що надає допомогу, має долучитися до процесу досягнення миру», - заявив Зеленський.