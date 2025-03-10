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Президент України і перша леді взяли участь у церемонії вручення премії Шевченка

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Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент привітав лауреатів і відзначив, що голос українських митців говорить світові правду про війну, підтримує людей усередині країни та в майбутньому розповідатиме про нові часи мирної, сильної й безпечної України.

"Щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи – боротьби за майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучилися до Сил безпеки й оборони. Дякую тим артистам, які постійно відвідують наших воїнів на передовій, проводять в Україні та за кордоном благодійні заходи, збирають кошти й закривають потреби того чи іншого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя творенню заради інших", – зазначив Зеленський.

Національну премію імені Тараса Шевченка в номінації "Література" присуджено поетові Юрію Іздрику за книгу "Колекція".

Кінорежисер-потановник Олександр Санін, оператор-постановник Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич отримали премію в номінації "Кіномистецтво" за повнометражний фільм "Довбуш".

У номінації "Візуальні мистецтва" премію здобула художниця Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторія польотів".

Лауреатами премії в номінації "Декоративно-прикладне мистецтво" стали майстри петриківського розпису Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш та Наталія Рибак за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".

Премію в номінації "Музичне мистецтво" отримала авторка та виконавиця Богдана Півненко за створення концертних програм 2019–2024 років.

Також у номінації "Музичне мистецтво" премію здобув композитор Олександр Шимко за сакральну містерію "Вирій".

Лауреатом премії в номінації "Публіцистика і журналістика" став журналіст Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда".

У номінації "Театральне мистецтво" премію отримав режисер-постановник, автор лібрето до опери "Лис Микита", балету "Тіні забутих предків", модерн-балету "Пізнай себе" й театралізованої кантати "Псальми війни" у Львівській національній опері Василь Вовкун.

Зеленський
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