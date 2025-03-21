Зеленський: Санкції проти рф не мають бути послаблені

Європейські санкції проти росії мають діяти доти, доки рф не відшкодує усі збитки, завдані війною проти України.
Про це, звертаючись до лідерів ЄС на засіданні Євроради у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомив глава держави, крім продовження роботи санкцій попри те, що триває дипломатичний процес з врегулювання російсько-української війни. У цей час обмеження проти держави-агресора не мають бути послаблені.
«Санкції повинні залишатися чинними доти, доки росія не почне виводити свої війська з нашої землі і повністю не компенсує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися проти схем ухилення від санкцій і спроб росії фінансувати свої військові зусилля», – сказав Зеленський.
Український лідер додав, що Кремль у минулому неодноразово порушував свої обіцянки.
«Ось чому ми повинні продовжувати підштовхувати росію до миру. Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», – сказав президент.
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