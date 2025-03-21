Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Санкції проти рф не мають бути послаблені

105

Європейські санкції проти росії мають діяти доти, доки рф не відшкодує усі збитки, завдані війною проти України.

Про це, звертаючись до лідерів ЄС на засіданні Євроради у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив глава держави, крім продовження роботи санкцій попри те, що триває дипломатичний процес з врегулювання російсько-української війни. У цей час обмеження проти держави-агресора не мають бути послаблені.

«Санкції повинні залишатися чинними доти, доки росія не почне виводити свої війська з нашої землі і повністю не компенсує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися проти схем ухилення від санкцій і спроб росії фінансувати свої військові зусилля», – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що Кремль у минулому неодноразово порушував свої обіцянки.

«Ось чому ми повинні продовжувати підштовхувати росію до миру. Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити», – сказав президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 21 марта 2025
Четверг, 20 марта 2025
Среда, 19 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023