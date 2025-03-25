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Зеленський прокоментував зростання свого рейтингу після суперечки з Трампом у Білому домі

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Президент Володимир Зеленський прокоментував зростання свого рейтингу після суперечки з Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це глава держави розповів Time, пише "Європейська правда".

У перші дні березня, після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого, рівень підтримки Володимира Зеленського різко зріс, сягнувши майже 70% за деякими опитуваннями. Коментуючи це, глава держави відзначив, що, "коли йдеться про почуття гідності", то українці схильні об’єднуватися.

"Чому українці захищали себе на початку цієї війни? Через почуття власної гідності", – відповів український президент.

Він сказав, що Україна не вважає себе якоюсь наддержавою, але, за його словами, українці "дуже емоційні, і коли йдеться про наше почуття гідності, свободу, демократію, наш народ підіймається і об'єднується".

Він додав, що під час подій в Овальному кабінеті українці прагнули побачити, що Сполучені Штати залишаються їхнім союзником.

"Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками, або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України", – сказав глава держави.

Зеленський
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