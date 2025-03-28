Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Ми не говоримо про війська ООН, ми не говоримо про ОБСЄ – росіяни їх не бояться

121

Україна не бачить розміщення миротворців ООН або представників ОБСЄ, як гарантії безпеки. Україна говорить про військовий контингент європейських партнерів, який буде присутній в небі, на морі і на землі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з лідерами країн в Парижі, передає УНН.

«Ми говоримо про військовий контингент, про присутність, про наш захист. Представлення країн наших партнерів у небі, на морі і на землі, як я і сказав, це військо. Ми не говоримо про війська ООН, ми не говоримо про ОБСЄ… є і такі пропозиції, вони є на столі, ми обговорювали, але наша позиція щодо ОБСЄ… ми не хочемо просто присутність ОБСЄ, це не є гарантіями безпеки. У них є свій функціонал, але у них немає відповідного мандату, як у військового контингенту, і росіяни їх не бояться. ОБСЄ були представлені в Україні з початку першої окупації. Після 2014 року ОБСЄ були в Україні, як на сході нашої держави. У них не було мандату, вони навіть не могли допомогти нам з нашими хлопцями і дівчатами, які були за гратами на тимчасово окупованій території», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна говорить про гарантії безпеки, а не про заморожений конфлікт, де на лінії фронту з’являються деякі люди, які забезпечують якийсь моніторинг.

«Це зовсім не про те, це про професійних людей, які гарантують безпеку Україні», - додав Зеленський.

Також він додав, що Україна хотіла би діяти разом із США, щоб ці гарантії безпеки забезпечувала і Європа, і Америка.

«Також від присутності США залежить і кількість європейських партнерів. Ми будемо мати більше контингенту, якщо США будуть підтримувати. Що будуть готові надати США, то у мене немає відповіді на це питання, тому що ми це ще не обговорювали з ними. Я Трампу сказав, що для нас важливі системи ППО, але неодноразове якесь рішення, а постійна діюча система 100% захисту українського неба», - зазначив Президент.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 28 марта 2025
Четверг, 27 марта 2025
Среда, 26 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023