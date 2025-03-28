Зеленський розповів, з якими країнами готовий ділитися військовими технологіями

Україна буде ділитися військовими технологіями з тими країнами, які гарантують їй безпеку своїми військами. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 березня після саміту "коаліції охочих" у Парижі.
"Напрацюваннями ми будемо ділитися з тими партнерами, які гарантують нам безпеку своїм контингентом. Присутністю", – заявив глава держави.
Серед таких технологій Зеленський назвав дрони, ракети та протиповітряну оборону.
За словами президента, завдання контингенту, який може ввести "коаліція охочих", буде стосуватися не тільки забезпечення гарантій безпеки, а й "розташування в стратегічних місцях".
Також він може займатися тренуванням, навчанням, виробництвом (зокрема спільним), ліцензіями для вироблення іноземної військової техніки в Україні.
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