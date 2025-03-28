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Зеленський: У найближчі 7-10 днів Україна запропонує алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту

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У найближчі 7-10 днів Україна запропонує союзникам алгоритм для діалогу щодо розгортання військового контингенту після завершення війни з росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" у Парижі.

За його словами, у багатьох лідерів є своє бачення з приводу гарантування безпеки України у разі мирної домовленості з рф. Утім, базовим баченням є гарантування за рахунок сильної української армії та розміщення контингенту окремих держав.

"Є базис, який базується на українській армії та на контингенті, який представлений в Україні - в небі, на морі, на землі. Ми вважаємо, що Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, це буде в найближчі 7-10 днів - з тією зустріччю, яку вже анонсував президент Макрон. Ми будемо дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде готовий. Ми запропонуємо базову ідею, базову стратегію", - сказав Зеленський.

Президент додав, що на переговорному столі є також ідеї деяких союзників розгорнути сили під проводом ОБСЄ чи ООН, однак Україна ці пропозиції не підтримує.

Зеленський
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