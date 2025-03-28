Зеленський: У росії треба забрати її активи, поки є ця можливість

Президент Володимир Зеленський вважає, що у росії треба забрати її активи, поки є ця можливість. Про це він сказав на пресконференції 27 березня після саміту "коаліції охочих" у Парижі.
"Я вважаю, якщо не знайти спосіб забрати ці активи – може так статися, що потім всі ми після закінчення війни ще будемо боротись з рускімі за ці активи. Так ось, щоб потім не боротись – треба їх забрати, поки є ця можливість", – заявив Зеленський.
Доходи від заморожених активів глава держави вважає інвестиціями.
"Найбезпечніше – мати можливості взяти ці активи заморожені та витрачати на те, що росія руйнує. Відбудову нашої логістики, армії, будівництва бомбосховищ для дітей, бомбосховищ в школах, університетах, бомбосховищ в лікарнях тощо. І такого дуже багато", – додав Зеленський.
Близько 300 млрд євро активів центрального банку росії були заморожені членами G7 після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Більшість активів – на суму близько 190 млрд євро – знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Також менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.
Наразі дохід від активів у вигляді переважно державних облігацій та готівки використовується країнами G7 для погашення позик Україні на $50 млрд.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023