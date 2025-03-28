Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Зеленський: У росії треба забрати її активи, поки є ця можливість

87

Президент Володимир Зеленський вважає, що у росії треба забрати її активи, поки є ця можливість. Про це він сказав на пресконференції 27 березня після саміту "коаліції охочих" у Парижі.

"Я вважаю, якщо не знайти спосіб забрати ці активи – може так статися, що потім всі ми після закінчення війни ще будемо боротись з рускімі за ці активи. Так ось, щоб потім не боротись – треба їх забрати, поки є ця можливість", – заявив Зеленський.

Доходи від заморожених активів глава держави вважає інвестиціями.

"Найбезпечніше – мати можливості взяти ці активи заморожені та витрачати на те, що росія руйнує. Відбудову нашої логістики, армії, будівництва бомбосховищ для дітей, бомбосховищ в школах, університетах, бомбосховищ в лікарнях тощо. І такого дуже багато", – додав Зеленський.

Близько 300 млрд євро активів центрального банку росії були заморожені членами G7 після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Більшість активів – на суму близько 190 млрд євро – знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Також менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від активів у вигляді переважно державних облігацій та готівки використовується країнами G7 для погашення позик Україні на $50 млрд.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 28 марта 2025
Четверг, 27 марта 2025
Среда, 26 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023