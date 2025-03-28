Зеленський: У росії треба забрати її активи, поки є ця можливість

Президент Володимир Зеленський вважає, що у росії треба забрати її активи, поки є ця можливість. Про це він сказав на пресконференції 27 березня після саміту "коаліції охочих" у Парижі.

"Я вважаю, якщо не знайти спосіб забрати ці активи – може так статися, що потім всі ми після закінчення війни ще будемо боротись з рускімі за ці активи. Так ось, щоб потім не боротись – треба їх забрати, поки є ця можливість", – заявив Зеленський.

Доходи від заморожених активів глава держави вважає інвестиціями.

"Найбезпечніше – мати можливості взяти ці активи заморожені та витрачати на те, що росія руйнує. Відбудову нашої логістики, армії, будівництва бомбосховищ для дітей, бомбосховищ в школах, університетах, бомбосховищ в лікарнях тощо. І такого дуже багато", – додав Зеленський.

Близько 300 млрд євро активів центрального банку росії були заморожені членами G7 після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Більшість активів – на суму близько 190 млрд євро – знаходяться в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Також менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від активів у вигляді переважно державних облігацій та готівки використовується країнами G7 для погашення позик Україні на $50 млрд.