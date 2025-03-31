Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи і витрати за 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його сім'ї у 2024 році становили 15 млн 286 тисяч 193 гривні. Зокрема, дохід від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) перевищив 8,5 млн гривень (8 млн 585 тисяч 532 гривні).
"Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тисяч 661 гривень", - йдеться у повідомленні.
На сайті уточнили, що збільшення доходів родини Зеленського порівняно з 2023 роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.
"Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2024 року значно не змінився. Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося", - резюмували на сайті глави держави.
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