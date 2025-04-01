Зеленський: Ми всі хочемо завершити цю війну тривалим миром і достойно

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче завершити нинішню війну якнайшвидше і достойно.
Про це він сказав у рамках саміту "Буча-2025".
"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше гарантованою безпекою, що дуже важливо – тривалим миром і достойно", – сказав він.
За його словами, достойне завершення війни означає, що росія не повинна отримати вигоди чи винагороди від цієї війни і не повинна уникнути справедливої відповідальності.
Зеленський повідомив, що зафіксовано вже більш ніж 100 183 тисячі злочинів, пов'язаних з агресією рф, зазначивши, що це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території.
Президент закликав продовжити тиск на Росію і санкції проти неї, "щоб війна і знущання не розширювались".
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