Зеленський: Ми всі хочемо завершити цю війну тривалим миром і достойно

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче завершити нинішню війну якнайшвидше і достойно.

Про це він сказав у рамках саміту "Буча-2025".

"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше гарантованою безпекою, що дуже важливо – тривалим миром і достойно", – сказав він.

За його словами, достойне завершення війни означає, що росія не повинна отримати вигоди чи винагороди від цієї війни і не повинна уникнути справедливої відповідальності.

Зеленський повідомив, що зафіксовано вже більш ніж 100 183 тисячі злочинів, пов'язаних з агресією рф, зазначивши, що це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території.

Президент закликав продовжити тиск на Росію і санкції проти неї, "щоб війна і знущання не розширювались".