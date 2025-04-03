Зеленський: Україна виступає проти зняття санкцій з росії для припинення вогню

росія може погодитися на повне припинення вогню з Україною без додаткових умов. Але для цього необхідний тиск з боку США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
"Україна продемонструвала - і всі це підкреслюють - готовність до повного і безумовного припинення вогню. Ми не ставимо якихось умов, і росіяни не мають права ставити будь-які умови", - наголосив глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Дніпропетровської області.
Він звернув увагу, що Україна виступає проти зняття санкцій з росії для припинення вогню. І таку позицію підтримують країни Євросоюзу.
За словами Зеленського, росія "ухиляється від перемир'я", оскільки вона хоче досягти певних успіхів на фронті. Свідченням цього є плани ворога провести наступ на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямках. Реалізувати свої наміри ворогу не вдалося.
"Я думаю, що посилений тиск і діалог американців з ними призведе все одно до припинення вогню", - вважає президент.
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