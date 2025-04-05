Зеленський: Тарифні зміни між Україною та США не вплинуть на економіку країни

Тарифні зміни між Україною та США не вплинуть на економіку країни. Обсяг товарообігу дуже малий.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент України заявив, що питання тарифів зі США не є проблемою для економіки країни. Згідно з його словами, товарообіг між Україною та Сполученими Штатами є дуже малим, і тому ці зміни не будуть мати значного впливу на економіку України. Він також наголосив, що обсяг постачання зброї також ніяк не впливає на дане питання.
Зеленський зазначив, що наразі товарообіг між Україною та США становить 3,5 мільярда доларів.
"У нас сьогодні 3,5 млрд товарообіг між нами й США. Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію - у нас було 25% ще раніше, а потім після початку повномасштабної війни тариф був зменшений, і мені здається, на сьогодні він повернувся", - пояснив президент.
Проте, на його думку, ці обсяги не є такими, що можуть спричинити серйозні проблеми для України.
"Це не ті обсяги, про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами. Для нас це не є проблема", - підсумував глава України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023