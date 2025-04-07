Зеленський назвав найпершу та найефективнішу гарантію безпеки для України

Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал - це найперша та найефективніша гарантія безпеки для України.

Українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті - вся інша архітектура безпеки, заявив 7 квітня президент Володимир Зеленський.

"Ми завжди маємо пам'ятати, як багато залежить від нашої армії - від усіх українців та українок, які своїм життям захищають життя України", - написав він у соцмережах.