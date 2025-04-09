Економіст: Зниження цін на ліки в Україні торкнулося обмеженої кількості малозначущих препаратів

Заявлене зниження цін на ліки в Україні торкнулося лише обмеженої кількості малозначущих препаратів, а більшість медичних засобів, навпаки, подорожчали.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

За його словами, так звана "добровільна" ініціатива фармвиробників щодо зменшення цін на ТОП-100 препаратів виявилася маніпуляцією, адже майже 10% цього списку становлять аскорбінові таблетки з різними смаками, включно з манго та полуницею.

"Це не жарт. 9 зі 100 препаратів – аскорбінки", – наголосив Кушнірук.

На його думку, включення дев’яти видів аскорбінок до переліку "життєво необхідних" препаратів, на які знижено ціни, є прямим свідченням маніпуляції, яка дозволила фармвиробникам створити ілюзію "турботи" про населення, при цьому зберігши прибутки.

Він зазначив, що виробники ліків за останній місяць змогли закумулювати на рахунках сотні мільйонів гривень через скасування маркетингових договорів з аптечними мережами.

"Ці гроші, що раніше йшли аптекам за просування товарів, тепер залишаються у виробників. За оцінками, йдеться про сотні мільйонів гривень, які фактично перекочували до фармкомпаній", – додав економіст.

Він також зауважив, що через скасування маркетингових угод частина аптек, особливо в прифронтових регіонах, опинилася під загрозою закриття, а держбюджет втратив податкові надходження, які формувалися з цих платежів.

Зрештою за його словами, програли всі – і споживачі які не дочекалися зниження ліків, а навпаки, отримали здорожчання, і аптеки, які опинилися на межі закриття.

Серед дев’яти найбільших українських виробників ліків Кушнірук назвав компанії "Дарниця", "Фармак", "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Артеріум", "Київський вітамінний завод", "Борщагівський ХФЗ", "Віола" та "Кусум Фарм", які сумарно продають ліків на понад 40 млрд грн щорічно.