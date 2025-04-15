Politico: Україна запросила високопосадовців з країн Європи до Києва на 9 травня

Український уряд запросив високопосадовців з країн Європи 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента рф володимира путіна в москві того ж дня, пише видання Politico.
За даними видання, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок запросив до України на 9 травня своїх колег з країн Європейського союзу під час зустрічі в Люксембурзі, закликаючи їх "продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".
Крім того, за його словами, президент України Володимир Зеленський хотів би 9 травня прийняти лідерів "Коаліції охочих", яка готова "визначити гарантії безпеки" для України після узгодження можливого припинення вогню з рф.
Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що наразі вже тривають обговорення щодо можливого візиту до України на початку травня глав держав, включаючи майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
За повідомленнями російських ЗМІ, володимир путін запросив лідерів Ізраїлю, КНР, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в москві для святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, при цьому не запросив представників США та більшості країн-членів ЄС.
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