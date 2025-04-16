Президент Володимир Зеленський повторив заклик до надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, наголосивши, що це залежить від політичної волі союзників.
Такі слова Зеленського пролунали під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Глава держави висловив сподівання на втілення "домовленостей щодо ППО з партнерами в Європі та Америці".
"Patriot – це дуже важливо, це оборонна зброя. Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші і купити ці системи", – наголосив Зеленський.
Він зауважив, що Україна готова на "будь-які кроки", щоб посилити протиповітряну оборону.
"Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики русскіх", – підсумував президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023