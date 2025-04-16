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Зеленський повторив заклик до надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot

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Президент Володимир Зеленський повторив заклик до надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, наголосивши, що це залежить від політичної волі союзників.

Такі слова Зеленського пролунали під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави висловив сподівання на втілення "домовленостей щодо ППО з партнерами в Європі та Америці".

"Patriot – це дуже важливо, це оборонна зброя. Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші і купити ці системи", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Україна готова на "будь-які кроки", щоб посилити протиповітряну оборону.

"Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики русскіх", – підсумував президент.

Зеленський
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