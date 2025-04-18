Зеленський: ЗСУ не мають великого дефіциту в артилерії

Збройні сили України не мають великого дефіциту в артилерії через правильний розподіл сил та вітчизняне виробництво.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, відповідаючи на запитання, чи вистачає Україні збройної допомоги, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Її не вистачає. Але я б не сказав, що у нас дуже великий дефіцит по артилерії. У нас він є. Але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали непогано виробляти самі. росіяни "бігають по стелі", як то кажуть. Тому що вони б'ють по наших заводах - і не просто так. Я вважаю, що ми системно працюємо над тим, щоб зменшувати дефіцит артилерії. Це для нас важливий трек", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що український ОПК завантажений лише на 60%: "Ми повинні визнати. Що стосується допомоги, наш вітчизняний сектор сьогодні завантажений тільки на 60% наших спроможностей. На 40% сьогодні немає фінансування. Це не означає, що було 100%. Було 10%. Сьогодні ми дійсно дуже сильно розширились. І нашій обороноздатності б дуже допомогло, якби ми знайшли фінансування на всі 100% наших можливостей щодо виробництва".

Зеленський наголосив, що європейські партнери України можуть надавати більше фінансової допомоги.

"Інша історія - це дрони, там де нам можуть допомогти більше. Європейці можуть давати більше фінансування прямо в наш приватний сектор. Це дуже сильно допомогло ... 2024 рік був дуже складний. Але дрони дійсно допомогли. Дрони вітчизняного виробництва стали альтернативою дефіциту артилерійського снаряду. В нас було велике виробництво. Я говорив, що ми зробимо мільйон - півтора мільйона (дронів - ред.) зробимо, а ми зробили кілька мільйонів. У нас серйозні результати. В два рази більше, ніж було обіцяно. Але важливо те, що це змогло в якомусь сенсі їх зупинити. Молодці, хлопці", - заявив Зеленський.