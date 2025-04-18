Зеленський: росія готується та може завдати ударів по Україні перед та після Великодня

Країна-агресор росія готується та може завдати ударів по Україні перед та після Великодня. Про це з посиланням на дані розвідки та спецслужб повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 17 квітня.
За його словами, Україна зберегла свою енергосистему та пройшла третю зиму повномасштабної війни без блекауту. Проте, за даними розвідки та спецслужб, росія готується атакувати Україну на свята.
"Звісно, це не означає, що загрози вже немає. Знаємо, до чого готується росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари росії", - наголосив глава держави.
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