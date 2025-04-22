Зеленський розкрив подробиці майбутніх перемовин з Британією, Францією та США

Вже в середу у Лондоні представники України, Британії, Франції та США проведуть перемовини щодо безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Президент України Володимир Зеленський.
«Щойно говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру», - підкреслив Зеленський.
Він подякував всім партнерам, які допомагають, та наголосив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.
Глава держави також повідомив, що обговорив із Кіром Стармером спільну роботу в європейських безпекових форматах.
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