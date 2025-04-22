Митниця: Обсяг імпорту дронів у грошовому вираженні цього року перевищив показники аналогічного періоду 2024-го

Протягом перших трьох місяців 2025 року до України було ввезено 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів. Їх загальна вартість склала $371,3 млн.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба.

За інформацією відомства, обсяг імпорту дронів у грошовому вираженні цього року перевищив показники аналогічного періоду 2024-го на $103 млн або на 39%.

У митній службі також додали, що 98% усіх безпілотників, які були завезені в країну, потрапили під дію пільгового режиму, що звільняє їх від сплати митних платежів.

Левову частку імпортованих дронів постачає Китай. За перший квартал 2025 року з цієї країни в Україну надійшло 125,7 тис. безпілотників, що становить 98% від загального обсягу імпорту.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року в Україну ввезли дрони на суму $1,17 млрд, а також комплектуючі до них на $134,8 млн.

З червня 2023 року Верховна Рада звільнила від ввізного мита товари, які використовуються для виробництва та ремонту безпілотних систем.

Це стосується матеріалів, компонентів, вузлів, агрегатів, обладнання та інших комплектуючих для БПЛА, що імпортуються підприємствами з метою використання у власній діяльності.