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Зеленський ввів у дію нові правила для надомної та дистанційної роботи

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10164-1, який встановлює нові правила для надомної та дистанційної роботи.

Відповідна інформація з'явилася у картці документа на сайті Верховної Ради.

Одна з ключових змін стосується відряджень. Відтепер умови поїздок для віддалених працівників мають бути чітко прописані в трудовому договорі.

Оскільки працівники на дистанційній формі не мають фіксованого робочого місця, вони можуть змінювати його самостійно. Водночас для оформлення відрядження роботодавець зобов'язаний знати, звідки саме людина виїжджає і куди повертається. Ця інформація стане юридичною частиною процедури.

Також передбачено можливість працювати з дому для батьків дітей до 14 років. Це можливо за умови погодження з роботодавцем.

Право на віддалену роботу надається, якщо дитина навчається у загальноосвітньому закладі і для неї встановлена дистанційна форма навчання. Це має бути підтверджено наказом керівника школи.

Зеленський
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