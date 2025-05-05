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Зеленський: Протягом тижня росія застосувала по Україні 1360 КАБів

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Протягом цього тижня російська армія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах. Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах – горів звичайний гуртожиток", – зазначив Зеленський.

Згідно з його словами, цієї ночі росіяни також ударили дронами типу Shahed по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч – 165 БпЛА, більшість – іранські "Шахеди". Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.

"росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів", – наголосив Зеленський.

Керівник держави заявив, що Україні потрібне реальне припинення вогню і Київ готовий до цього.

"Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", – додав він.

Зеленський
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