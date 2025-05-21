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Зеленський звернувся до Трампа із пропозицією запровадити між країнами вільну торгівлю

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського колеги Дональда Трампа із пропозицією запровадити між країнами вільну торгівлю.

Як передає «Главком», про це Зеленський написав у листі, заявив торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка, пише Суспільне.

За словами Качки, Києву цікава така угода з Вашингтоном, дарма що Штати не є його основним торговельним партнером. «Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. І нам потрібні ще Сполучені Штати Америки і Японія», – сказав він.

Торговий представник наголосив, що вітчизняним компаніям треба створювати стратегію продажу на іноземні ринки, що «відповідно створює більшу додану вартість і прибутковість».

«Тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до Сполучених Штатів Америки, та відповідно мати угоду про вільну торгівлю», – акцентував Качка.

Водночас заступник глави Мінекономіки додав: фонд України й США сприятиме створенню ринку вільної торгівлі.

Зеленський
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