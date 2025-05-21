Зеленський звернувся до Трампа із пропозицією запровадити між країнами вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського колеги Дональда Трампа із пропозицією запровадити між країнами вільну торгівлю.

Як передає «Главком», про це Зеленський написав у листі, заявив торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка, пише Суспільне.

За словами Качки, Києву цікава така угода з Вашингтоном, дарма що Штати не є його основним торговельним партнером. «Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. І нам потрібні ще Сполучені Штати Америки і Японія», – сказав він.

Торговий представник наголосив, що вітчизняним компаніям треба створювати стратегію продажу на іноземні ринки, що «відповідно створює більшу додану вартість і прибутковість».

«Тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до Сполучених Штатів Америки, та відповідно мати угоду про вільну торгівлю», – акцентував Качка.

Водночас заступник глави Мінекономіки додав: фонд України й США сприятиме створенню ринку вільної торгівлі.