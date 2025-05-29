Україна відповість на російський "меморандум", коли ознайомиться з ним

росія готує "меморандум", в якому має озвучити своє бачення наступних кроків врегулювання війни та чи готова до припинення вогню.
Україна відповість на "меморандум", коли ознайомиться з ним. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня, пише Gazeta.ua.
Як наголосив глава держави, Україна підтримала безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в будь-якому форматі та складі, готова до зустрічей прямих зустрічей з рф чи при посередництві майже в будь-якому місці цивілізованого світу.
Зеленський додав, що на переговорах у Стамбулі росія поставила відповідні умови, сторони домовилися про обмін тисячі людей. Але, як зазначив президент, "до інших кроків в адженді стамбульської зустрічі росія не була готова", йдеться про припинення вогню.
"І вони сказали, що вони так просто до цього не готові. Вони сказали, що ми до вас повернемось з якимись сигналами. Те саме нам передавали і Сполучені Штати Америки. Те саме зафіксувала і турецька сторона під час відповідних зустрічей. Все це було впродовж двох діб турецьких перемовин. З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом", - пояснив президент.
За словами Зеленського, у "меморандумі" рф має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.
"Почитаємо їх пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", - сказав Зеленський.
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