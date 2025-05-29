Зеленський: Економіка рф почала відчувати вплив санкцій Заходу

Економіка російської федерація почала відчувати вплив санкцій Заходу. Водночас обмеження по-справжньому вплинуть на російську армію починаючи з літа 2026 року через дефіцит коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
За словами українського лідера, росія витрачає шалені кошти на фінансування своєї армії. Водночас Україна не хоче воювати так довго, оскільки це дуже складно.
Президент наголосив, якщо партнери посилять санкції проти росії, то це матиме значний вплив на її здатність воювати з Україною. «Сильні санкційні пакети, тоді можна наблизити зменшення підтримки російської армії фінансами з боку їх керівництва. Це можна наблизити максимально: введення більш сильних санкцій на російську енергетику, на компоненти багатьох країн», – каже Зеленський.
Глава України підтвердив, що 18-й пакет санкцій вже розробляється. Водночас український лідер наголосив, що потрібний пакет санкцій від Сполучених Штатів, оскільки росія не збирається припиняти війну. «Я думаю, що нічого не заважає політичній волі, щоб цей пакет було прийнято», – додав він, наголосивши, що лише завдяки зусиллям партнерів у росію буде дефіцит економіки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023