Зеленський: Україна веде перемовини зі США щодо економічних та оборонних угод

Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
За словами Зеленського, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.
"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.
Він розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо постачання Україні зброї.
"Так постачання зброї в Україну. Ми хочемо її купити. Це угода, це не подарунки. Це важливі речі і важливі зустрічі будуть проводитися в США. Також я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, з американською командою, я їх чекаю в Києві", - підкреслив він.
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