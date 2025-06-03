Зеленський: Україна веде перемовини зі США щодо економічних та оборонних угод

Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.

Він розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо постачання Україні зброї.

"Так постачання зброї в Україну. Ми хочемо її купити. Це угода, це не подарунки. Це важливі речі і важливі зустрічі будуть проводитися в США. Також я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, з американською командою, я їх чекаю в Києві", - підкреслив він.