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Зеленський: Тиск може примусити росію стати реалістом в процесі перемовин

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Попри намагання росіян демонструвати невразливість саме тиск примусив рф вступити в переговори і тиск може примусити її стати реалістом в процесі перемовин, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

"Ми свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску. Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з росією досі торгує", - зазначив Зеленський у зверненні.

Президент нагадав також про заплановані міжнародні заходи які можуть сприяти встановленню миру: саміти Південно-Східної Європи, "Групи семи", саміт НАТО.

Зеленський
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