Зеленський: Україні не подобається умова припинення вогню без гарантій безпеки, проте ми підтримуємо її

Україна була готова на стале та тривале припинення вогню, зокрема ще до зустрічі лідерів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для ABC News.

Зеленський зазначив, що Україні не подобається умова припинення вогню без гарантій безпеки, проте "ми підтримуємо її". За його словами, саме Україна готова була готова на стале та тривале припинення вогню, припинення вогню на 30 днів, і це ще до зустрічі лідерів.

"Ми були готові на припинення вогню в небі, на землі, на воді. Хоч із чогось одного почати, або цілком все, що в тій чи іншій формі ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам – ми всі пропозиції підтримали. росія не підтримала жодної пропозиції", - підкреслив глава держави.

російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну, оскільки це поразка для нього, наголосив Зеленський.