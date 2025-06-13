Зеленський: Україна має можливість виробляти озброєння на суму близько $30 млрд

Україна має можливість виробляти озброєння на суму близько $30 млрд, однак наразі залучено лише близько 60% цього потенціалу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, яку транслювало Суспільне.

Зеленський зауважив, що наразі приблизно 40% виробничого потенціалу залишаються невикористаними. За його словами, це, з одного боку, добре, адже свідчить про зростання можливостей навіть під час війни.

"Але з іншого, якщо у вас немає фінансування і замовлень, коли вам не треба чекати роками, що дуже важливо. Ми вдячні за будь-яке фінансування, але коли ви втрачаєте час, ви втрачаєте технології, і ворог може наздогнати", – зауважив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова налагодити партнерське виробництво з Німеччиною, тому що Німеччина, за його словами, одна з країн, яка "це розуміє, знає правила і завжди робить, що говорить".

Зеленський також зазначив, що Україна не може ділитися технологіями з усіма партнерами через потенційні ризики, пов’язані з агресивними державами.

"Тому ми потребуємо тих, кому можемо довіряти, й ми довіряємо Німеччині. Вони матимуть технології, у нас буде спільне виробництво... Але на майбутнє це буде добре для обох країн", – сказав Зеленський.