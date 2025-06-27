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Україна та Рада Європи створили Спецтрибунал щодо злочинів росії

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Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Більше деталей щодо юрисдикції і повноважень трибуналу озвучила пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.

Даний трибунал має повноваження розслідувати зрочин агресії російської федерації проти України, що полягає у наступних діях:

  • планування;
  • підготовка;
  • ініціювання або виконання акт агресії особою, яка має можливість ефективно контролювати політичні або військові дії держави і керувати ними.

Цей злочин за своїм характером, тяжкістю та масштабом є грубим порушенням Статуту ООН. Водночас юрисдикція трибуналу охоплює лише злочини агресії росії проти України – інші злочини, наприклад геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, будуь розглядатися в інших міжнародних інстанціях.

Незалежно від посадового становища обвинуваченого (президент, голова уряду, парламенту, депутат або інша посадова особа російської федерації), його не звільнять від відповідальності за скоєні злочини, а також не буде пом’якшено покарання, наголосили в Мін’юсті. У цій ситуації не буде застосований і функціональний імунітет обвинуваченого.

Крім того, даний трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом у всіх питаннях, що становлять взаємний інтерес. Угода про створення трибуналу набуде чинності після виконання трьох умов:

  • її підписання Генеральним секретарем Ради Європи;
  • повідомлення Україною про завершення внутрішніх процедур;
  • укладення Розширеної часткової угоди.
Зеленський, Берсе
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