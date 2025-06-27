Україна та Рада Європи створили Спецтрибунал щодо злочинів росії

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Більше деталей щодо юрисдикції і повноважень трибуналу озвучила пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.

Даний трибунал має повноваження розслідувати зрочин агресії російської федерації проти України, що полягає у наступних діях:

планування;

підготовка;

ініціювання або виконання акт агресії особою, яка має можливість ефективно контролювати політичні або військові дії держави і керувати ними.

Цей злочин за своїм характером, тяжкістю та масштабом є грубим порушенням Статуту ООН. Водночас юрисдикція трибуналу охоплює лише злочини агресії росії проти України – інші злочини, наприклад геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, будуь розглядатися в інших міжнародних інстанціях.

Незалежно від посадового становища обвинуваченого (президент, голова уряду, парламенту, депутат або інша посадова особа російської федерації), його не звільнять від відповідальності за скоєні злочини, а також не буде пом’якшено покарання, наголосили в Мін’юсті. У цій ситуації не буде застосований і функціональний імунітет обвинуваченого.

Крім того, даний трибунал співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом у всіх питаннях, що становлять взаємний інтерес. Угода про створення трибуналу набуде чинності після виконання трьох умов: