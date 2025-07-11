Зеленський: Україна володіє одними з найсучасніших у світі технологіями безпілотних літальних апаратів

Україна має одні з найсучасніших у світі дронових технологій, але потребує інвестицій. Київ готовий ділитись своїм досвідом у форматі взаємообміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Україна володіє одними з найсучасніших у світі технологіями безпілотних літальних апаратів як для наступу, так і для оборони. Ми готові поділитися цим досвідом і цими технологіями з нашими партнерами", - зауважив президент.

Він наголосив, що Україна може допомогти партнерам формувати захист за допомогою вже отриманих знань.

"Україна потребує інвестицій, а ви - навичок і технологій. Все, що ми зараз будуємо для захисту України, також допоможе захистити вас", - сказав президент.